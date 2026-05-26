Burladingen: Darum hängt der Trigema-Affe in Grupps Ahnengalerie

Seit mehr als 30 Jahren wirbt das Bekleidungsunternehmen in Burladingen mit Schimpansen. Nun hängt ein Affen-Porträt als Ölgemälde zwischen der Gründerfamilie. So kam es dazu.
Ein Porträt der Werbeikone des Bekleidungsherstellers Trigema, ein Charly genannter Schimpanse, hängt nun in der Ahnengalerie der Familie Grupp. „Ich bin mit Charly aufgewachsen, ich kenn' keine Firma Trigema ohne Charly“, sagt Wolfgang Grupp junior in einem Youtube-Video zur Herstellung des Porträts. „Charly hat jetzt über 35 Jahre seine Leistung da auch für Trigema gebracht - und dann hat er jetzt verdient, dass er da jetzt auch hängt.“