Unbekannter Toter in Murr entdeckt – Kripo ermittelt

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Ein Passant entdeckt am Mittwochabend in Burgstetten einen unbekannten Toten in der Murr. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Einzelheiten.















Ein Passant hat am Mittwochabend in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) eine männliche Wasserleiche in der Murr entdeckt. Die Feuerwehr barg den bislang unbekannten Toten, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, wurde der Tote gegen 20.40 Uhr in der Verlängerung der Straße Lauterwiesen aufgefunden. Die Feuerwehr eilte zum Fundort und barg die Leiche.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist davon auszugehen, dass der Mann schon eine längere Zeit in dem Fluss lag. Außerdem liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, um wen es sich bei dem Toten handelt und wie die Person zu Tode kam. Momentan kann die Polizei weder einen Unfall noch einen Suizid ausschließen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/