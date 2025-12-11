Burgerwelt Weinstadt im Check: Der beste Burger der Region? Wir testen die Multi-Kulti-Burger aus dem Remstal

Die Burgerwelt in Weinstadt bietet eine Weltreise mit internationalen Burger-Kreationen. Wir waren für einen Testbesuch vor Ort und haben uns die Philosophie dahinter erklären lassen.
Seit genau einem Jahr gibt es in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) die Burgerwelt – nach Winterbach bereits die zweite Filiale. Verkehrsgünstig gelegen und über die B29 gut erreichbar, hat das Lokal inzwischen einige Fans. Auf Google bewerten die Gäste das Lokal mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen; ein Grund für uns, die Reise in die Burgerwelt zu wagen. Werden die Multi-Kulti-Burger ihrem guten Ruf gerecht?