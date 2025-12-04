Joshi Haas war für Top-Designer auf dem Laufsteg und wurde in Fernost zum Star-Model. Mit Jean Claude Van Damme war er sogar im Kino zu sehen – und brät jetzt Burger in Waiblingen.
Es gab Zeiten, da war sein Konterfei von Hongkong bis Singapur auf jeder zweiten Plakatwand zu sehen. Werbung für exklusive Designerklamotten und zuckerfreie Erfrischungslimonade, für seidig-weiche Haarpflegeprodukte und mobile Surfsticks. „Es ist schon krass, wenn man durch Bangkok läuft und überall ist die eigene Visage drauf“, erinnert sich Joshi Haas an die Jahre, in denen er als Model auf der Erfolgswelle ritt, im Nachtleben die Korken knallen ließ und Pool-Partys für bis zu 300 Gäste schmiss.