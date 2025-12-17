Burger-Ranking: Das ordern die Stuttgarter am liebsten

Der Lieferdienst Wolt hat seine Bestellungen in Stuttgart ausgewertet. Auf Platz 1: Burger. Dabei gibt es Neuzugänge unter den Top 5 Burgersorten.
Pizza, Döner und Co. können einpacken. Laut Wolts neuester Statistik sind Burger das meistbestellte Gericht in Stuttgart. Und auch innerhalb der eigenen Klasse gibt es Neuigkeiten: Neben den ersten vier wenig erstaunlichen Plätzen, die von Cheeseburger, Chicken Burger, Hamburger und Bacon Burger eingenommen werden, ist Platz 5 ein Novum: der wird in diesem Jahr vom Veggie-Burger bestritten.