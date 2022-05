Vorfall am Cannstatter Bahnhof Von Fernzug erfasst – junge Frau lebensgefährlich verletzt

Eine junge Frau steht am Dienstag am Cannstatter Bahnhof an der Bahnsteigkante und wird dabei von einem Fernzug erfasst. Die Frau wird lebensgefährlich verletzt, die Polizei sucht Zeugen.