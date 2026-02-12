Die Stadt Esslingen hat an der Mülbergerstraße Parkscheinautomaten aufgestellt. Bisher war das Parken umsonst. Die Junge Union übt Kritik.
Beim Parken auf der Esslinger Burg geht es jetzt an die Börse: Für das Abstellen des Fahrzeugs an der Mülbergerstraße muss gezahlt werden. Bisher waren die Parkplätze kostenfrei. Die Junge Union Esslingen (JU) übt heftige Kritik an dieser neuen Praxis: „Eine der letzten kostenlosen Parkmöglichkeiten in der Stadt fällt damit restlos weg“, sagt Burak Kahraman als Vorsitzender der Nachwuchsorganisation der CDU. Gefordert werde die sofortige Abschaffung der Gebühren.