Fotorealistische Malerei ist beliebt. Deshalb strömen die Besucher in die neue Ausstellung im Burda-Museum Baden-Baden. Aber was fasziniert das Publikum an dieser Kunst?

Warum nicht? Wenn Maler in den vergangenen Jahrhunderten Stillleben malten, so stellten sie gern goldene Schalen und Kristallgläser dar, pralle Früchte und kunstvolle Blüten. Als sich einige Künstler in den 1970er Jahren mal wieder dem Stillleben widmeten, sah das anders aus: Wer täglich im Diner isst, malt das, was auf Tischen und Tresen steht – Zuckerstreuer, Ketchup-Flasche und Serviettenhalter.

Ob die Schnellrestaurants, die man jetzt im Museum Frieder Burda in Baden-Baden bewundern kann, wirklich so edel aussahen? Für die Augen ist es in jedem Fall ein wahres Festmahl, das nun in der Ausstellung „Wettstreit mit der Wirklichkeit“ gezeigt wird: Fotorealistische Malerei, die die profane Welt zwischen Konsum und Werbung, Hauptstraße und Autobahnparkplatz so schillernd darstellt, dass man sich wundert, dass einem bisher die Schönheit verblichener Autositze oder Trillerpfeifen aus Plastik entgangen ist.

Die Welt wieder ganz präzise zeigen

Keine Frage: Die fotorealistische Malerei ist beim Publikum beliebt. Denn man sieht schon auf den ersten Blick, dass hier jemand sein Handwerk virtuos beherrscht. Vor allem fällt der Realitätsabgleich leicht, weil man vertraute Motive trifft: Blechspielzeug und Flipperautomaten, Schaufenster oder Leute, die im „Bagel Café“ an der Theke anstehen, um sich ein schnelles Mittagessen zu holen.

Der amerikanische Fotorealismus war eine Reaktion auf den abstrakten Expressionismus. Der scherte sich nicht um gegenständliche Motive, stattdessen wollten die Maler die Farben spontan auf die Leinwand bringen. Davon hatte die junge Malergeneration Ende der sechziger Jahre genug, sie wollte wieder die Welt zeigen, die sie umgibt – und zwar so präzise, wie es die Fotografie vormacht.

Brillante Malerei

Dazu arbeiteten sie mit Fotos, die sie mit Rastern auf die Leinwand übertrugen oder manchmal auch direkt aufs Bild projizierten. Trotz dieser Tricks ist es eine zweifellos brillante Malerei, mit der man Auspuffrohre und Kühlerhauben köstlich glänzen lässt. Es kann einem fast schwindlig werden, so irrwitzig hat Don Eddy 1985 eine Glasvitrine eingefangen, die randvoll mit Spielzeug, Obst und Gläsern bestückt ist. Es muss Wochen gedauert haben, bis er all die Spiegelungen und Durchblicke so detailreich eingefangen hatte.

Wenn man nun im Burda-Museum an den großen, verführerisch gemalten Formaten vorbeizieht, vermittelt sich aber nicht nur präzises Handwerk, sondern auch ein besonderes Lebensgefühl. Denn hier wird keine Kleinfamilien-Idylle beschworen, sondern ein Gefühl von Freiheit. Die Siebzigerjahre, in denen die Maler den Fotorealismus voranbrachten, waren auch die Zeit, als sich in Hollywood das Roadmovie als eigenständiges Genre entwickelte. So wurden auch in der Kunst Autos und Motorräder beliebte Motiven. Auf dem Highway in Richtung Nirgendwo. Born to be wild – mit Pausen im Schnellrestaurant am Wegesrand.

In der Baden-Badener Ausstellung ist eine ganze Sektion Fahrzeugen und Schlitten gewidmet – Chevy, VW-Käfer und Karmann-Ghia. Ralph Goings hat Lastwagen gemalt, David Parrish die begehrte Harley-Davidson. Auf ihren Gemälden werden diese Männerträume wie Fetische zelebriert mit hochpoliertem Lack und glänzendem Chrom. So schön hat man selten Auspuff und Vergaser gesehen. Nur auf dem Bild „Wrecking Yard“, Schrottplatz, von Don Eddy von 1971 entdeckt man einen liebevoll gepflegten Wagen mit böse zerknautschter Front.

Ralph Goings: „Richmond Diner“, 1983 Foto: Ralph Goings/Waddington Custot

Wo Autos sind, sind Straßen nicht weit, aber auch Stores und Leuchtwerbung. Das moderne Leben ist damals eng mit dem öffentlichen Raum verquickt, zu dessen Insignien Marken und Labels gehören, die zu Symbolen für den kapitalistischen Lifestyle wurden. Zugleich erzählen die Supermärkte, Malls und Schaufenster in ihrer Profanität auch vom neuen Selbstbewusstsein der breiten Bevölkerung, die allerdings nie zu sehen ist. Menschen finden sich auf den wenigsten Bildern in der Ausstellung.

Grellbunte Plastikfiguren

In den vergangenen Jahren sind viele der Hauptvertreter des amerikanischen Fotorealismus gestorben, das Interesse an akribischer Feinmalerei ist damit aber keineswegs erloschen. Im Gegenteil zeigt die Ausstellung bei Burda, wie sie sich weiterentwickelt hat: Karin Kneffel hat mit ihren prallen Trauben Furore gemacht, mit spiegelnden Fußböden oder auch mit beschlagenen Scheiben, die malerisch reizvoll sind. Raphaela Spence malt dagegen Plastikfiguren in ihrer ganzen grellbunten Farbigkeit. Aber hier wird nicht mehr dem reinen Konsum gefrönt, sondern das Spielzeug aus früheren Tagen ist zu unverwüstlichem Kunststoffmüll geworden.

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Der Titel „Wettstreit mit der Wirklichkeit“ ist aber doch nur halb richtig. Denn auch wenn reale Motive eins zu eins übernommen werden, gibt sich die Malerei dabei meist sehr wohl zu erkennen. Riesig groß schaut da zum Beispiel der Komponist Philip Glass von der Wand – in Schwarz-Weiß. Doch es ist eben keine Fotografie, sondern die Malerei von Chuck Close verrät sich durch sichtbare Pinselstriche, wodurch eine eigenwillig magische Wirkung erzeugt wird.

Bei den heutigen Fotorealisten kommt man da leichter ins Straucheln: Johannes Müller-Franken hat etwa eine unwirklich wirkende Winterszene gemalt. Zwei Frauen in der Nacht bei einem Auto, aus dem es herausleuchtet. Der Schnee auf dem Wetterstein im Hintergrund strahlt dagegen so weiß, dass das am Digitalen geschulte Auge überzeugt ist, es mit einem künstlich erzeugten Bild zu tun zu haben.

Fotorealismus plus echte Fotos

Schauspieler

Lars Eidinger ist nicht nur Schauspieler, er fotografiert auch gern. Deshalb werden im Untergeschoss des Burda-Museums derzeit seine Handy-Fotos gezeigt.

Info

Ausstellung bis 2. August, geöffnet Di – Do 10 bis 18 Uhr.