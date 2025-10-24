Buntes: Uhr oder Phallus? Werdau sorgt mit Nascherei für Lacher

Eigentlich soll das neue Schaumzucker-Souvenir das Wahrzeichen von Werdau zeigen - doch viele sehen darin etwas ganz anderes. Das bringt der Stadt bundesweite Aufmerksamkeit.
Werdau (dpa/sn) - Mit einem süßen Souvenir zum Vernaschen löst die Stadt Werdau (Landkreis Zwickau) bundesweit Schmunzeln aus. Die rosafarbene Schaumzucker-Leckerei soll die historische Annoncenuhr, das Wahrzeichen der Stadt, zeigen. Doch Farbe und Form bringen die Betrachter auf ganz andere, eher sexuelle Gedanken. Denn die Süßigkeit erinnert an einen Penis. Das hat bereits das Satiremagazin "Extra 3" auf den Plan gerufen: "Realer Irrsinn: Stadtmarketing geht in die Hose", heißt es dort.