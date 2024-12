Buntes: Marke von verstorbenem Hund bringt Frauchen Schlüssel zurück

Durchreise in der Wintersaison in Tirol Fahrverbote für den Ausweichverkehr treten in Kraft

Wer in der Wintersaison dem Stau auf der Hauptroute ausweichen will, hat in Tirol an Wochenenden schlechte Karten. Wie in den vergangenen Jahren werden Nebenstraßen für Durchreisende gesperrt.