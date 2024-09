Buntes Fest in Ludwigsburg: Die ersten Bilder von der Venezianischen Messe

Am Freitag bahnte sich die bunte Parade der Kostümträger vom Blühenden Barock über die Innenstadt zum Marktplatz ihren Weg. Am Samstag und Sonntag wird dann mit einem bunten Programm weitergefeiert. Hier die ersten Bilder der Venezianischen Messe.

Alle zwei Jahre verwandelt sich der Ludwigsburger Marktplatz in einen Schauplatz für Liebhaber des venezianischen Karnevals. Kostümträger zeigen bei der Venezianischen Messe spektakuläre Gewänder und Masken. Bis Sonntagabend unterhält zudem ein abwechslungsreichen Programm das Publikum.

Die Maskenträger begeistern mit aufwendig gestalteten Gewändern. Foto: Sabine Meichelbeck

Am Freitag startete das Fest mit der Künstlerprozession. Anschließend eröffnete Oberbürgermeister Matthias Knecht offiziell die Venezianische Messe. Der Eintritt ist in diesem Jahr zum ersten Mal kostenlos. Auch der Genussmarkt hinter der evangelischen Kirche feiert in diesem Jahr Premiere auf der Veranstaltung.

Die Künstlerprozession startete im Blühenden Barock. Foto: Sabine Meichelbeck

Überblick über das Programm

Am Samstag und Sonntag finden einige ganztägige Programmpunkte statt:

• 11 bis 22 Uhr: Kunsthandwerkermarkt / Genussmarkt

• 14 bis 18 Uhr: Fächer-Workshop im Markt8

• 14 bis 18 Uhr: Kinderschminken und Schminken barocker Dekore für Erwachsene

• ab 14 Uhr: Trabers Muzik-Karussell

• ab 14 Uhr: „Das Waldorchester - ein Klangspiel der Stille“

Am Samstag um 23.30 Uhr und am Sonntag um 22-30 Uhr beenden Lasershows die Veranstaltung.

Darüber hinaus gibt es ein vielseitiges Angebot auf der Bühne und zahlreiche Walking-Akts, die auf der Piazza flanieren.