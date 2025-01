Brände in Los Angeles 12.000 Häuser verbrannt, 58.000 gefährdet – „Können jetzigen Zustand nicht aufrechterhalten“

Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles wüten auch nach Tagen weiter. Nach abflauenden Winden am Freitag fürchten die Behörden jedoch, dass der Wind in den kommenden Tagen wieder zunehmen wird.