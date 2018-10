Bunte Weinberge und Wälder So golden ist der Herbst in Stuttgart

Von bam 26. Oktober 2018 - 15:40 Uhr

Weite Blicke ins Tal und entlang des Neckars: In der bunten Jahreszeit zeigt sich die Region derzeit von ihrer goldensten Seite.





Stuttgart - Nach dem ausgiebigen Sommer hält seit einigen Wochen nun der Herbst Einzug in Stuttgart. Ob am Fernsehturm, am Bärensee oder im Schlosspark: In dieser Jahreszeit zeigt sich die Stadt in Kessellage von ihrer bunten Seite. Die farbenfrohen Blätter in den Weinbergen und Wäldern bilden dann einen schönen Farbkontrast zu dem nicht mehr ganz so blauen Himmel,

Bevor das letzte Laub von den Bäumen gefallen ist und bei der Kehrwoche nervt, haben wir schöne Impressionen des goldenen Herbsts eingefangen. Der Killesberg, der Schlossgarten und der Rosensteinpark laden in diesen Tagen zu einem Herbstspaziergang ein. Für alle, die von der Herbstsonne nicht genug bekommen, haben wir acht Spaziergänge, die sich gerade jetzt lohnen.

