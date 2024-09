Bunte Schlagzeilen am Engelberg: Netflix-Metropole Leonberg

1 Zuletzt blieben bei Leonpalooza etliche Plätze leer. Foto: Simon Granville

Das Aufreger-Potenzial der 50 000-Einwohner-Stadt reicht für eine Metropole. Nicht nur deshalb darf die Kultur nicht vernachlässigt werden, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Gibt man sich als Einwohner von Leonberg zu erkennen, so muss man vermehrt mit der Frage rechnen, wann die Geschehnisse im Schatten des Engelbergs endlich zum Thema einer Netflix-Serie werden. In der Tat: An Aufregerpotenzial hat die 50 000-Einwohner-Stadt das Zeug zu einer echten Metropole. Seit anderthalb Jahren tobt an der Rathausspitze ein erbitterter Machtkampf zwischen dem Oberbürgermeister und seiner Stellvertreterin. Die wiederum macht jetzt nicht nur bei uns Schlagzeilen, sondern ist dank ihrer Hochzeit mit Harald, Prinz von Hohenzollern, einem Diamantenhändler, auch für die Regenbogen-Presse interessant.