Viele Beamte im Land reagieren alarmiert auf die vorübergehenden Lohnabzüge in der Abrechnung für Januar. Der Beamtenbund fordert eine Korrektur mit dem Februar-Gehalt.
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat nun auch offiziell „Unregelmäßigkeiten“ bestätigt, die für die Beamten nicht nur in Baden-Württemberg unangenehme Folgen haben, weil dadurch das Nettoeinkommen in der Januar-Abrechnung teils geringer ausfällt. Die „technischen Störung im BZSt ist bereits identifiziert und bereinigt“, heißt es vom Bundeszentralamt.