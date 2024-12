Beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend musiziert“ gehen mehrere erste Preise an Nachwuchsmusiker aus dem Rems-Murr-Kreis. Ein Musiktalent aus Waiblingen war sogar doppelt erfolgreich.

Marie Patzelt aus Fellbach gehört zu den acht Musiktalenten aus dem Rems-Murr-Kreis, die sich beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert einen ersten Preis erspielt haben. Marie spielt Violine.

Jakob Schuler aus Waiblingen war sogar doppelt erfolgreich. Der Nachwuchsmusiker wurde sowohl für sein Spiel mit dem Horn als auch auf dem Klavier ausgezeichnet. Sein Name findet sich somit zweimal in der Liste der ersten Preisträger, neben den acht weiteren Talenten, die im Rems-Murr-Kreis zuhause sind.

Die Musikschüler freuen sich über ihren ersten Preis

Bei der feierlichen Übergabe der Urkunden nach dem Preisträgerkonzert im Neuen Schloss in Stuttgart freuten sich folgende Musikschüler aus dem Rems-Muss-Kreis über ihren ersten Preis: neben dem bereits genannten Jakob Schuler sind dies Marie Patzelt, Violine, aus Fellbach; Alma Christiansen,Violoncello, aus Kernen; Anna Meipariani, Violoncello, aus Remshalden; Johanna Eschenbeck, Horn, aus Schorndorf; die beiden Schwestern Anna und Carla Ulmschneider aus Weinstadt, Anna spielt Klavier und Carla Violoncello. Aus Winterbach kommt Clara Kefer, sie spielt Violoncello.

Baden-Württemberg ist und bleibt das erfolgreichste Bundesland beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. 131 erste Preisträger, das sind ein Viertel der bundesweit ausgezeichneten Musiktalente, kommen aus dem Land, acht davon sind aus dem Rems-Murr-Kreis.

Die meisten Preise im Ländle, insgesamt 33, gingen an Schüler, die in Stuttgart zuhause sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist Schirmherr des Landeswettbewerbs Jugend musiziert. Neben dem Land fördert der Sparkassenverband Baden-Württemberg den Wettbewerb Jugend musiziert.

„Wir sind nicht nur das musikalischste Bundesland, sondern auch Beweis dafür, wie gut die Förderung begabter Nachwuchsmusikerinnen und -musiker hier in Baden-Württemberg funktioniert“, sagte Kunststaatssekretär Arne Braun beim Empfang in Stuttgart. Ein Lob, das auch an die Musikschulen im Kreis gerichtet ist. Baden-Württemberg ist ein Musikland.

350 000 Menschen sind in Musik- und Gesangvereinen engagiert, lernen ein Instrument oder machen Musik. Es gibt rund 6500 Vereine der Amateurmusik mit mehr als 12 500 Orchestern, Musikkapellen und Chören. Wichtig für die musische Erziehung sind auch die 240 öffentlichen Musikschulen im Land, damit verfügt Baden-Württemberg über fast ein Viertel aller öffentlichen Musikschulen in Deutschland.

Der Musikwettbewerb Jugend musiziert ist der weltweit größte Jugendmusikwettbewerb. Er wurde im Jahr 1963 gegründet und hat sich zum bedeutendsten Förderprojekt für musikalischen Nachwuchs in Deutschland entwickelt.

In den 61 Jahren seines Bestehens haben bundesweit ungefähr eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Unzählige Male debütierten bei Jugend musiziert junge Musiktalente, aus ihnen sind international bekannte Stars geworden. Aus Baden-Württemberg sind das beispielsweise Anne-Sophie Mutter, Tabea Zimmermann, Reinhold Friedrich, Wolfgang Bauer und Johannes Fischer.