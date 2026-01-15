Bundesweiter Rückruf: Firma ruft vegane Dino Nuggets zurück
Vegane Dino Nuggets werden deutschlandweit zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

Möglicherweise befinden sich Folienteile in tiefgefrorenen veganen Nuggets aus Sachsen-Anhalt. Sie wurden bei REWE und Penny verkauft. Der Hersteller warnt vor ihrem Verzehr.

Die Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH aus Möckern in Sachsen-Anhalt ruft tiefgefrorene vegane Dino Nuggets zurück, die bei REWE und Penny bundesweit verkauft wurden. Die Entscheidung zum Rückruf sei vorsorglich gefallen, teilte das Unternehmen mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass blaue weiche Folienteile in den gefrorenen Produkten enthalten seien. 

 

Der Rückruf betrifft nach Unternehmensangaben die Produkte REWE Beste Wahl Vegane Dino Nuggets, tiefgefroren, 250 Gramm Packung sowie PENNY Food For Future Vegane Dino Nuggets, tiefgefroren, 250 Gramm Packung. Beide mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2027 und den Chargennummern L5 1610 1 L5 335 sowie L5 1610 1 L5 337. Die seien bundesweit aus den Märkten genommen worden. Verbraucher, die diese Nuggets gekauft haben, bekämen den Kaufpreis erstattet.

 