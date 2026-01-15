Bundesweiter Rückruf: Firma ruft vegane Dino Nuggets zurück

Frau hat Demenz Jay Leno ist entsetzt über dreiste Fragen zu seiner Ehe

Seine Frau Mavis leidet an fortgeschrittener Demenz - Jay Leno pflegt sie selbst. Das sollte selbstverständlich sein, findet der Talkmaster. Doch ein Bekannter hatte offenbar andere Erwartungen und stellte ihm eine unverschämte Frage.