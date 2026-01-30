Bundesweite Schlagzeilen: Urteil nach Tod eines ehemaligen Boxprofis rechtskräftig

Nach Schüssen in einer Fußgängerzone und einem aufsehenerregenden Prozess steht das lebenslange Urteil im Fall Besar Nimani fest. Nach einem zweiten Schützen wird weiterhin international gefahndet.
Bielefeld - Das Urteil des Landgerichts Bielefeld zum Tod des ehemaligen Profiboxers Besar Nimani ist rechtskräftig. Nach Angaben von Sprecher Guiskard Eisenberg hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Revision des verurteilten 35-Jährigen verworfen. Der Mann war am 8. April 2025 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.