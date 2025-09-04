Ein Unternehmen aus dem Rems-Murr-Kreis profitiert vom Aufbau der LNG-Infrastruktur an der Nordseeküste. Mit Hochleistungsbrennern wird das angelieferte Erdgas erwärmt.
Der durch den russischen Überfall auf die Ukraine ausgelöste Bau von Flüssiggas-Terminals an der deutschen Nordseeküste ist auch für Firmen aus der Region Stuttgart ein gutes Geschäft. So kann beispielsweise die RAY Egelhof GmbH, ein Spezialist für industrielle Feuerungstechnik aus dem Rems-Murr-Kreis, einen Millionenauftrag für die bundesweite Energieversorgung vermelden.