Die Deutsche Bahn hat die Ursache der Störung, die derzeit zu einem bundesweiten Stopp des Zugverkehrs führt, identifiziert. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten intensiv an einer Lösung", teilte ein Bahn-Sprecher der dpa mit.











Link kopiert



Berlin - Die Deutsche Bahn hat die Ursache der Störung, die derzeit zu einem bundesweiten Stopp des Zugverkehrs führt, identifiziert. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten intensiv an einer Lösung", teilte ein Bahn-Sprecher der dpa mit. Genauere Informationen zur Ursache gab es zunächst nicht.