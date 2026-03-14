Im Jahr 2011 stirbt ein junger Backnanger in Afghanistan, zusammen mit zwei Kameraden. Der Krieg scheint heute weit weg – doch es gibt Menschen, die die Erinnerung wach halten.
Afghanistan, 18. Februar 2011. Im Beobachtungsposten OP North in der Provinz Baghlan sind Soldaten des Panzergrenadierbataillons 112 damit beschäftigt, einen Marder-Schützenpanzer zu reparieren. Unter ihnen ist der 22 Jahre alte Stabsgefreite Konstantin Menz. Der etwa fünfmonatige Einsatz des Backnangers ist fast geschafft: Nur ein paar Tage noch, dann kann der junge Zeitsoldat nach Hause zu seiner Familie.