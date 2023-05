5 Nigrische Scharfschützen im Übungs-Gefecht. Ein deutscher Kampfschwimmer im Hintergrund bewertet ihre Leistung. Foto: Christoph Reisinger

Lange stand der Spezialkräfte-Einsatz der Bundeswehr in Niger im Schatten der viel größeren Missionen im Nachbarland Mali. Das ändert sich gerade. Wie Elite-Soldaten der Bundeswehr militärisch zur Stabilisierung des Sahel beitragen.









Niamey - Als erste eröffnen die Scharfschützen das Feuer. Zielen auf ein niedriges Gebäude, das sich in rund 500 Metern Entfernung in die spärlich bewachsene, sanft gewellte Landschaft nahe der nigrischen Stadt Tahoua duckt. Eine Gruppe von acht Elitesoldaten der nigrischen Spezialkräfte pirscht sich heran. Dringt in das Gebäude ein. Nimmt zwei Rebellen gefangen – um gleich darauf in einen Gegenangriff von Aufständischen zu geraten.