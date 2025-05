Bundeswehr: Vom Altenheim zum Reservisten: Ex-Zivis melden sich zum Bund

4 IHK-Präsident und Ex-"Zivi" Henner Pasch will im Ernstfall helfen und hat sich nachträglich zur Bundeswehr gemeldet Foto: Christoph Schmidt/dpa

Einst haben sie aus Überzeugung den Wehrdienst verweigert, jetzt sehen Ex-«Zivis» die Sache anders: Angesichts der Bedrohung durch Russland melden sich 50-Jährige nachträglich zur Bundeswehr.











Link kopiert



Düsseldorf/Köln - Seinen Dienst fürs Vaterland hat Thomas Hüser nicht in der Kaserne, sondern Anfang der 1990er als Alterspflegehelfer bei der Caritas in Gladbeck absolviert. Doch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine denkt der 54-jährige Ex-"Zivi" anders: "Angesichts der globalen Bedrohungen ist der Dienst an der Waffe eine Frage des solidarischen Handelns. Nur starke Streitkräfte können uns schützen."