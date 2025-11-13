Bundeswehr: Neuer Wehrdienst – was junge Männer jetzt wissen müssen

Die Koalition hat sich auf ein neues Gesetz zur Wehrpflicht verständigt. Was gilt nun? Und: Reicht das?
Es war eine Einigung am runden Geburtstag: Am Mittwoch wurde die Bundeswehr 70 Jahre alt und am selben Abend einigten sich Union und SPD auf ein neues Wehrdienstgesetz. Eine Pflicht zum Dienst sieht dieses nicht vor. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) nannte die Einigung am Donnerstagmorgen ein „gutes Ergebnis“, sein SPD-Gegenpart Matthias Miersch sagte, dies sei ein „sehr, sehr gutes Gesetz.“ Worauf hat sich die Koalition geeinigt? Ein Überblick.