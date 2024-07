Bundeswehr in Baden-Württemberg

17 Zivilisten werden im Rahmen von „Ungedient für die Reserve“ zu Soldaten ausgebildet. Foto: Wolff

Das Projekt „Ungedient für die Reserve“ gewinnt angesichts der aktuellen geopolitischen Lage an Bedeutung. Dabei werden Zivilisten ohne militärischen Hintergrund ausgebildet, um einen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands zu leisten.











Ein warmer Sommertag liegt über der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen). In der Ferne hallt das Knallen von Gewehrschüssen wider, während eine Gruppe von Rekruten über den staubigen Übungsplatz marschiert.