Bundeswehr im Südwesten: Bundeswehr im Land hat neue Führung

1 Oberst Thomas Köhring (li.) übergibt das Landeskommando Baden-Württemberg an Kapitän zur See Michael Giss (re.) im Beisein von Generalmajor Andreas Henne. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Oberst Thomas Köhring hat in Baden-Württemberg das Kommando an Kapitän Michael Giss übergeben. Es stehen noch weitere Änderungen beim Landeskommando an.











Link kopiert



Der russische Großangriff auf die Ukraine vor mehr als zweieinhalb Jahren hat auch bei der Bundeswehr im Südwesten vieles verändert. Das zeigt sich auch bei der feierlichen Kommandoübergabe in der Stuttgarter Theodor-Heuss-Kaserne am Montag: Unter regengrauem Himmel waren Abordnungen der drei Heimatschutzkompanien aus dem Land am Huberschrauberlandeplatz vor der Tribüne mit den Ehrengästen angetreten, um den scheidenden Kommandeur Thomas Köhring zu verabschieden.