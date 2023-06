1 Ein Bundeswehrsoldat in Koulikore in Mali, wo deutsche Soldaten bei einer EU-Ausbildungs- und – Beratungsmission tätig sind Foto: dpa/Oliver Lang

Ziehen deutsche Soldaten sich aus Auslandseinsätzen zurück, hinterlassen sie oft Immobilien und Güter in Milliardenhöhe. Was passiert mit den Kasernen, nachdem die Bundeswehr nicht mehr da ist?









Stuttgart - Verlassen deutsche Soldaten zum Ende einer Mission im Ausland ihr Einsatzgebiet, hinterlassen sie Spuren. In jedem Fall Kasernen, die sie in fremden Ländern oft modernisiert haben. Oft sind die Unterkünfte aber erst von Deutschland gebaut worden. Ein Überblick, was von der Bundeswehr seit 1994 im Ausland geblieben ist, als sie ging.