Bundeswehr: Deutschland schickt Soldaten zur Hochwasserhilfe nach Polen

Die Bundeswehr soll in Polen helfen, Schäden durch Hochwasser zu beseitigen. Nach Beratungen ist der Marschbefehl ergangen.











Deutschland schickt dem Nachbarland Polen 120 Soldaten zur Hochwasserhilfe. Sie sollten in dem Land bei der Instandsetzung von Infrastruktur und Räumarbeiten helfen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstag in Stettin. Ein Vorauskommando werde schnell starten. Vorgesehen sei ein Einsatz von zunächst acht Wochen. Der SPD-Politiker sagte, Polen habe um die Hilfe gebeten.