Bundeswehr: CDU-Wirtschaftsrat fordert Tempo bei Rüstung

Wenn die Bundeswehr in der Lage sein solle, zu Sicherheitsgarantien in der Ukraine beizutragen, müsse sich einiges tun, sagt der Wirtschaftsrat der CDU.
Der Wirtschaftsrat der CDU fordert eine schnellere Umsetzung von Rüstungsprojekten. Nur so könne die Bundeswehr dafür gerüstet sein, im Fall der Fälle gemeinsam mit anderen Ländern Sicherheitsgarantien in der Ukraine zu übernehmen. „Der zarte Hoffnungsschimmer, der sich aktuell für die Ukraine abzeichnen könnte, sollte dazu führen, dass die Bundeswehr bei der Umsetzung ihrer Rüstungs- und Modernisierungsprojekte noch einmal deutlich besser und effizienter wird“, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, unserer Redaktion. „Anders werden die Aufgaben, die wir im Rahmen von Sicherheitsgarantien realistischerweise übernehmen müssten, schlichtweg nicht leistbar sein“, fügte er hinzu.