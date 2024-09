Bundeswehr-Brigade für Litauen: Die Richtung stimmt, es fehlt die Wucht

1 Enge Partnerschaft: eine litauische Panzerhaubitze 2000 aus deutscher Produktion in der Nato-Übung Griffin Storm 2023 Foto: IMAGO/Funke Foto Services//Maurizio Gambarini

Verteidigungsminister Boris Pistorius treibt die Aufstellung einer deutschen Heeresbrigade in Litauen konsequent voran. Doch zu Hause mangelt es an der nötigen Unterstützung, schreibt StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.











Link kopiert



Das ist alles richtig gedacht: Deutschland will vom kommenden Jahr an eine voll ausgerüstete Heeresbrigade in Litauen aufstellen und auf unbestimmte Zeit stationieren. Also bei einem besonders gefährdeten Nato-Partner. Mithin genau dort, wo die Sorgen am größten sind, seit Russlands Präsident Wladimir Putin seinen wirren imperialistischen Machtfantasien gewalttätigen Lauf lässt.