Bundeswehr braucht Platz: Nicht die dümmste Idee

1 Die Bundeswehr braucht mehr Platz für Mann und Material. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Bundeswehr meldet Platzbedarf an,im Land verschwinden Entwicklungspläne in der Schublade. Ein richtiger Schritt, kommentiert Christian Gottschalk.











Link kopiert



Tempo bei der Planung gehört nicht gerade zu den deutschen Grundtugenden. Landauf, landab macht sich das derzeit in zahlreichen Gemeinden bemerkbar. Da wurde über viele Jahre hinweg überlegt, wie neue Stadtteile entwickelt und Arbeitsplätze geschaffen werden können, und über viele Jahre hinweg wurde verhandelt, wie die Modalitäten ausgestaltet werden sollen, um ehemalige Bundeswehrflächen zu erwerben und diese dann für zivile Zwecke zu nutzen. Nur der Kaufvertrag, der ist nicht unterzeichnet worden. Das scheint sich nun zu rächen. Die Bundeswehr meldet Platzbedarf an, und im ganzen Land verschwinden Entwicklungspläne erst einmal in der Schublade.