Noch vor wenigen Jahren war Rüstungsproduktion für viele Firmen im Land ein No-Go. Doch mit der Flaute in der Autoindustrie wächst das Interesse rasant.
Unlängst berichtete ein IHK-Verantwortlicher bei einer Veranstaltung, wie er es vor ein paar Jahren mal mit einem Termin zur Rüstungsbranche versucht hatte. „Da kamen gerade einmal sechs Mitglieder“, sagte er. Als das Thema jetzt wieder aufgerufen wurde, habe die Liste dagegen bei 300 Anmeldungen von interessierten Unternehmern geschlossen werden müssen.