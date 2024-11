Bundeswehr: An diesen Uniformen wird die Zeitenwende nicht scheitern

Putin kündigt Serienproduktion an Wie bedrohlich ist Russlands neue Mittelstreckenrakete „Oreschnik“?

Der Kreml brüstet sich mit seiner neuen Mittelstreckenrate namens „Oreschnik“ und will sie in Serie bauen. Was kann die neue Waffe und ist sie tatsächlich so innovativ, wie Russlands Präsident Putin behauptet?