Bundesverwaltungsgericht vertagt Urteil Tendenz zu Fahrverboten

Von Konstantin Schwarz 22. Februar 2018 - 17:29 Uhr

Der 7. Senat in Leipzig lässt sich mit seinem Urteil zu Fahrverboten Zeit. Die Richter deuten jedoch an, dass sie einen Spielraum sehen, um jüngeren Diesel mit Euro 5 eine Frist zu geben.





Stuttgart - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Donnerstag seine Revisionsentscheidung über die Zulässigkeit von Fahrverboten in Düsseldorf und Stuttgart vertagt. Die 7. Kammer will ihre Entscheidung erst am kommenden Dienstag um 12 Uhr bekannt geben. Man wolle bis dahin den Sachverhalt „nochmals ausführlich erörtern“, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher.

In der rund vierstündigen Verhandlung ließ die Kammer eine Tendenz erkennen. Fahrverbote, die wegen der überschrittenen Stickstoffdioxid-Grenzwerte vor allem Diesel unter Euro 5, aber auch Benziner unter Euronorm 3 treffen würden, könnten durch die Länder mit eigens konzipierten Schildern verfügt werden, weil der Bund eine einheitliche Plakettenregelung analog der bekannten Systematik verweigert. So hatte es die erste Instanz in Düsseldorf eine Beschilderung für wenige Straßen mit Grenzwertüberschreitungen das Verwaltungsgericht in Stuttgart es für die gesamte Umweltzone, die sich mit dem Stadtgebiet deckt, in ihren Urteilen vorgesehen.

Verhältnismäßigkeit muss beachtet werden

Um Klagen der Autobesitzer zu begegnen muss aber die Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart könnte daher vom Bundesverwaltungsgericht zu einer Stufenlösung angehalten werden. Besitzer von Euro-5-Dieseln, die noch vor drei Jahren als letzter Stand der Abgastechnik angesehen worden waren, könnten so für einen noch unbestimmten Zeitraum geschont werden. Im Entwurf des Luftreinhalteplans war das Fahrverbot für Autos mit dieser Euronorm für 2020 vorgesehen.

Das Stuttgarter Gericht habe in seinem Urteil einen Spielraum für eine Differenzierung zwischen Fahrzeugen unterhalb Euro 6 und unter Euro 5 eröffnet, sagte Korbmacher. Dieser sei auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nötig.

Gericht weist auf Ausnahmegenehmigungen hin

Der Anwalt des Landes, Wolfram Sandner, argumentiert dagegen. Das Gericht in Stuttgart habe „holzschnitzartig geurteilt“, es gebe keine Möglichkeit der Differenzierung und auch kein rechtskonforme Möglichkeit für eigene Schilder, das Urteil für Fahrverbote müsse daher aufgehoben werden. Erwirkt hatte die Urteile in Düsseldorf und Stuttgart die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mit ihren Klagen. Ausnahmeregelungen seien zum Wohl der Allgemeinheit erlaubt, wenn man Fristen setze, biete dieses auch einen „Anreizspielraum für Nachrüstungen“, so DUH-Anwalt Remo Klinger.

Korbmacher erinnerte beide Parteien daran, dass es schon bei den bestehenden Luftreinhalteplänen teils großzügige Ausnahmegenehmigungen gegeben habe, zum Beispiel in München und Essen im Jahr 2006. Im Grunde gebe es „schon jetzt einen Flickenteppich an Ausnahmen in Deutschland, wir merken das nur nicht“. Das Gericht diskutierte auch kurz, den Fall an den Europäischen Gerichtshof abzugeben. Das würde eine Entscheidung um rund 18 Monate verzögern.