Bundesverfassungsgericht: Staatstrojaner: Wenn der Staat zu weit geht

Das Gesetz zu Staatstrojanern ist nicht grundsätzlich verfassungswidrig. Und doch hat das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber nun seine Grenzen aufgezeigt, findet Autorin Rebekka Wiese.
Der Staat darf Handys und Computer überwachen – aber nur wenn es um die Verfolgung besonders schwerwiegender Straftaten geht. Das hat das Bundesverfassungsgericht nun entschieden. Es ging um eine Klage gegen den Einsatz sogenannter Staatstrojaner – also von Software, die Strafermittler heimlich auf Geräten installieren können, um dort zum Beispiel die Chats in Nachrichten-Apps wie „WhatsApp“ mitzulesen.