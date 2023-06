1 Das Bundesverfassungsgericht stärkt den Verein. Foto: dpa/Uli Deck

In der Kreisliga Hamburg 1 stehen die Fußballer des Tus Appen im tabellarischen Niemandsland. Weit weg von der Spitzenposition, in sicherer Entfernung zu den hinteren Plätzen. Vor den Gerichten hat der Verein hingegen einen echten Erfolg erzielt. Seit rund acht Jahren schon will der Club dem Hamburger NPD-Funktionär Lennart Schwarzbach die Mitgliedschaft entziehen. Das dürfe der Verein, hatte bereits der Neunte Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts entschieden – was der NPD-Funktionär nicht akzeptieren wollte. Seine Beschwerde ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen worden. Im Klartext heißt das: Gegen diesen Vereinsausschluss gibt es juristisch keine Einwände.