Bundesumweltministerium: Kommt die Förderprämie für gebrauchte E-Autos?

Zunächst will die Bundesregierung nur den Kauf von E-Neuwagen unterstützen. Doch nun wird geprüft, ob es auch eine Prämie für gebrauchte E-Autos geben soll.

Das Bundesumweltministerium prüft derzeit, ob es möglich ist, eine Prämie für den Kauf gebrauchter Elektroautos einzuführen. Schon nach dem Koalitionsausschuss Ende November hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) diesen Schritt angekündigt. Er setze sich dafür ein, dass das Förderprogramm für E-Autos für „so schnell wie möglich 2026 losgeht und in einem zweiten Schritt auch auf Gebrauchte ausgeweitet wird“, sagte Schneider damals.

Mit der Förderung von E-Autos will die Bundesregierung Kaufanreize für Privatleute schaffen. In einer ersten Stufe ist geplant, eine Prämie für den Kauf von E-Neuwagen einzuführen. Das Programm richtet sich an Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen bis zu 80.000 Euro. Je Kind erhöht sich die Grenze um 5000 Euro. Wer diese Bedingungen erfüllt, kann mit einer Basisförderung von 3000 Euro rechnen, wobei es auch hier Zuschläge für Kinder gibt.

E-Mobilität: Wie der Umweltbonus gestrichen wurde

Wie hoch die Prämien für E-Gebrauchtwagen ausfallen könnten, wann und ob sie wirklich kommen, ist noch nicht bekannt. Bis 2023 hatte es mit dem Umweltbonus schon mal ein ähnliches Förderprogramm für Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge gegeben, das galt auch für junge Gebrauchtwagen. Wegen des Engpasses im Haushalt hatte die Ampelregierung die Unterstützung dann aber vollständig gestrichen.

Die Automobilbranche in Deutschland steckt gerade insgesamt in der Krise. Dass es nun wieder ein Förderprogramm für E-Mobilität geben soll, wird gerade vor diesem Hintergrund vom Verband der Automobilindustrie (VDA) grundsätzlich begrüßt. Ein Sprecher sagte, man sehe in den angekündigten Plänen „grundsätzlich positive Elemente“. Es brauche aber Klarheit über die Kriterien und die Abwicklung der Förderung. Der Sprecher betonte außerdem: „In einem weiteren Schritt sollte eine Ausweitung auf Gebrauchtwagen erfolgen.“

Anders sieht das Ferdinand Dudenhöffer, Gründer des CAR-Center Automotive Research in Duisburg. „Eine Prämie für E-Gebrauchtwagen bringt relativ wenig“, sagt er. „Das hilft weder dem Markt noch dem Klima.“ Der Markt für E-Autos sei ohnehin ein Gebrauchtwagenmarkt. „Mit so einer Prämie unterstützt man nur die Autohändler“, so Dudenhöffer. „Die Branche rettet das nicht.“