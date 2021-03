17 Bundestrainer Joachim Löw gab seinen Rücktritt im Sommer bekannt. Foto: dpa/Christian Charisius

Bundestrainer Joachim Löw macht im Sommer nach der EM Schluss – Grund für uns, einmal auf seine bewegte Karriere als Bundestrainer zurückzublicken.

Stuttgart - Er gehe „voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit“, ließ Joachim Löw an diesem Dienstag über die Kommunikationskanäle des Deutschen Fußball Bundes (DFB) wissen, als er seinen Rücktritt nach der anstehenden EM im Sommer bekannt gab. Löw kann auf eine lange, bewegte und von Erfolgen gekrönte Karriere beim DFB zurückblicken – auch wenn die letzten Monate geprägt waren von Misserfolgen, herben Klatschen und deutlich erkennbaren Rissen zwischen der Verbandsführung und ihm.

Wir blicken in unserer Bilderstrecke noch einmal zurück auf die Ära Joachim Löw, die 2004 begann, mit der WM im eigenen Land einen ersten Höhepunkt erfuhr, 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien mit Fußballfesten aufwarten konnte und nun im Sommer 2021 enden wird. Viel Vergnügen beim Durchklicken!