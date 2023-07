17 Die Zeit von Joachim Löw als Bundestrainer endet bald. Foto: AFP/Ina Fassbender

Bundestrainer Joachim Löw macht im Sommer nach der EM Schluss – es ist ein Rücktritt mit Fragezeichen. Und einer, der schon früher hätte kommen müssen, kommentiert unser Sportredakteur Marco Seliger.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Jetzt also doch. Joachim Löw hört auf. Freiwillig, zumindest behaupten das der DFB und er selbst. Im Sommer, nach der EM, ist Schluss für den Bundestrainer, der seit 2006 im Amt ist. Das ist es wohl, was im Sport eine Ära ist – die in den Augen vieler Experten und Fans zu spät zu Ende geht. Manche sagen: viel zu spät.