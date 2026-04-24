RTL startet eine neue Interviewreihe mit Monica Lierhaus: In "WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer" spricht die Sportjournalistin mit ehemaligen DFB-Coaches über ihre Turnier-Erfahrungen. Den Anfang macht am 30. April Jürgen Klinsmann.
RTL stimmt sein Publikum mit einem neuen Gesprächsformat auf die kommende Fußball-Weltmeisterschaft ein. Unter dem Titel "WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer" trifft die Sportjournalistin in mehreren Ausgaben auf ehemalige DFB-Chefcoaches und spricht mit ihnen über ihre Erlebnisse bei den größten Turnieren des Weltfußballs. Das teilte der Sender in einer Ankündigung mit.