RTL startet eine neue Interviewreihe mit Monica Lierhaus: In "WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer" spricht die Sportjournalistin mit ehemaligen DFB-Coaches über ihre Turnier-Erfahrungen. Den Anfang macht am 30. April Jürgen Klinsmann.

RTL stimmt sein Publikum mit einem neuen Gesprächsformat auf die kommende Fußball-Weltmeisterschaft ein. Unter dem Titel "WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer" trifft die Sportjournalistin in mehreren Ausgaben auf ehemalige DFB-Chefcoaches und spricht mit ihnen über ihre Erlebnisse bei den größten Turnieren des Weltfußballs. Das teilte der Sender in einer Ankündigung mit.

Die erste Folge läuft in der Nacht auf den 30. April ab 0:25 Uhr im Rahmen eines "RTL Nachtjournal Spezial". Zu Gast ist Jürgen Klinsmann (61), Weltmeister von 1990 und später selbst Bundestrainer. Wer die lineare Ausstrahlung verpasst, kann das Interview im Anschluss beim Streamingdienst RTL+ sowie auf dem YouTube-Kanal "RTL Sport" abrufen.

Persönliche Einblicke und Rückblicke auf prägende Turniermomente

Inhaltlich will sich die Reihe nicht auf nostalgische Plaudereien beschränken. Laut Senderangaben geht es um persönliche Einblicke, Analysen zur aktuellen DFB-Elf und Rückblicke auf prägende Momente vergangener Turniere. Der Weg zur WM soll damit aus der Perspektive jener Männer erzählt werden, die den deutschen Fußball von der Seitenlinie aus maßgeblich geformt haben.

Für Monica Lierhaus (55) ist es nicht der erste Ausflug ins ausführliche Gespräch bei RTL. Die neue Reihe schließt an das bereits etablierte Format "Monicas Meistermacher" an, in dem die Journalistin ebenfalls auf herausragende Trainerpersönlichkeiten des deutschen Fußballs trifft.

Von Klopp über Rehhagel bis Magath

Den Auftakt von "Monicas Meistermacher" hatte kein Geringerer als Jürgen Klopp gemacht. Der 58-jährige frühere Dortmund- und Liverpool-Coach stellte sich den Fragen der Moderatorin. Danach folgten Gespräche mit Otto Rehhagel (87) und Felix Magath (72) - beides Trainer, die die Bundesliga-Geschichte über Jahrzehnte mitgeprägt haben.

Mit der neuen Reihe rund um die Bundestrainer dehnt RTL dieses Gesprächskonzept nun konsequent auf die DFB-Auswahl aus. Das Zeitfenster ist dabei bewusst gewählt: Der Countdown zur Weltmeisterschaft läuft - das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni statt - und der Sender setzt neben der sportlichen Berichterstattung auf einordnende Formate, die historische Linien zu aktuellen Debatten ziehen.

Monica Lierhaus gehörte über Jahre zu den prägenden Gesichtern der Fußballberichterstattung im deutschen Fernsehen. Als Moderatorin der ARD-"Sportschau" war sie eine der wenigen Frauen, die sich in der männerdominierten Fußballwelt nachhaltig durchsetzten.

Nach einem schweren Schicksalsschlag kämpfte sich Lierhaus zurück ins Leben: 2009 wurde bei ihr während der Vorbereitung auf eine Augenoperation ein Aneurysma festgestellt. Bei der anschließenden Operation kam es zu Komplikationen, sie lag vier Monate im künstlichen Koma. In der Reha musste sie grundlegende Fähigkeiten wie Schlucken, Essen und Gehen neu erlernen. Im März 2023 gab RTL schließlich ihr TV-Comeback bekannt.