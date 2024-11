Bundestagwahlkampf 2025: Scholz nennt Moskaus Raketeneinsatz „furchtbare Eskalation“

1 Olaf Scholz (rechts) kritisierte den russischen Raketeneinsatz scharf. (Symbolbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach der Entscheidung in der K-Frage beginnt für die SPD der Wahlkampf. Amtsinhaber Scholz macht in seiner ersten Rede klar, welches Thema ihm dabei besonders wichtig ist.











Nach der Klärung der K-Frage in der SPD-Spitze und mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl hat Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Kurs in der Ukraine-Politik bekräftigt. Man müsse dafür Sorge tragen, dass der Krieg nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato eskaliere. Es komme auf Besonnenheit an. „Und ich bekenne mich dazu, das habe ich getan“, sagte Scholz.