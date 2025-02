Die Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18:00 Uhr. Direkt danach beginnen die Wahlvorstände mit der öffentlichen Stimmenauszählung in den Wahllokalen. Wir veröffentlichen die Zwischenergebnisse fortlaufend auf dieser Seite.

Wann gibt es die ersten Hochrechnungen?

Die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl 2025 gab es bereits kurz nach 18 Uhr, nachdem die Wahllokale geschlossen hatten. Frühere Hochrechnungen waren nicht zulässig. Denn diese könnten als Wahlbeeinflussung derjenigen, die noch nicht abgestimmt haben, gewertet werden. Die ersten Exit Polls basieren auf Umfragen von Wählern vor den Wahllokalen. Im Verlauf des Abends laufen dann die Ergebnisse der Auszählungen aus den einzelnen Wahlkreisen ein und werden extrapoliert. Durch die Zwischenergebnisse werden die Hochrechnungen immer genauer. Ein vorläufiges Ergebnis liegt in der Regel aber erst am Montagmorgen vor.

Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses

Laut der Bundeswahlleiterin wird das vorläufige amtliche Wahlergebnis in den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2025 erwartet. Das bedeutet, dass in der Nacht nach der Wahl feststehen könnte, wie die Stimmen verteilt wurden. Eine Hochrechnung oder Prognosen gibt die Bundeswahlleiterin nicht bekannt – diese stammen ausschließlich von Wahlforschungsinstituten und werden bereits ab 18.00 Uhr basierend auf Nachwahlbefragungen und ersten Auszählungen präsentiert.

Wann liegt das endgültige Wahlergebnis vor?

Das endgültige Wahlergebnis wird erst nach detaillierter Prüfung durch den Bundeswahlausschuss am 14. März 2025 offiziell festgestellt. Erst dann sind die letzten Nachzählungen abgeschlossen und das amtliche Endergebnis wird verbindlich.

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 beginnt der politische Prozess zur Bildung einer neuen Regierung. Einsprüche gegen die Wahl können bis zum 23. April 2025 eingereicht werden. Spätestens 30 Tage nach der Wahl, also bis zum 25. März 2025, tritt der neue Bundestag erstmals zusammen. In dieser konstituierenden Sitzung werden der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin gewählt, die Stellvertreter bestimmt und die neue Legislaturperiode offiziell eröffnet. Mit diesem Termin endet laut Grundgesetz auch die Amtszeit von Bundeskanzler Olaf Scholz und der Bundesregierung – sie bleibt jedoch geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung gebildet werden kann.

Die Regierungsbildung hängt vom Wahlergebnis ab. Da keine Partei eine absolute Mehrheit hat, beginnen zunächst Sondierungsgespräche zwischen möglichen Koalitionspartnern. Bei Erfolg gibt es dann Koalitionsverhandlungen, die in einem Koalitionsvertrag münden. Erst danach kann der Bundestag einen neuen Bundeskanzler wählen. Dieser benötigt im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen aller Abgeordneten. Sobald das geklärt ist, ernennt der Bundespräsident die neue Regierung. Da es für diesen Prozess keine feste Frist gibt, kann sich die Regierungsbildung über mehrere Monate ziehen – wie 2017, als erst sechs Monate nach der Wahl eine neue Regierung vereidigt wurde.