Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl 2025 steht fest. Erfahren Sie hier, wer in den Bundestag einzieht.

Die Bundeswahlleiterin veröffentlichte am 24. Februar 2025 um 04:10 Uhr das vorläufige Wahlergebnis der Bundestagswahl 2025, die am 23. Februar 2025 stattfand. Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent wurden die Ergebnisse auf Basis der gültigen Zweitstimmen ermittelt.

Wahlergebnis der Zweitstimmen

Die vorläufigen Prozentsätze der Zweitstimmen lauten:

CDU: 22,6 % (2021: 19,0 %)

AfD: 20,8 % (2021: 10,4 %)

SPD: 16,4 % (2021: 25,7 %)

GRÜNE: 11,6 % (2021: 14,7 %)

Die Linke: 8,8 % (2021: 4,9 %)

CSU: 6,0 % (2021: 5,2 %)

FDP: 4,3 % (2021: 11,4 %)

SSW: 0,2 % (2021: 0,1 %)

Sonstige: 9,4 % (2021: 8,6 %)

Das Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) bekam 4,97 % der Zweitstimmen. Aufgrund der Unterschreitung der erforderlichen 5-Prozent-Hürde sowie des fehlenden Mehrheitsgewinns in mindestens drei Wahlkreisen wird das BSW nicht in den Deutschen Bundestag einziehen.

Sitzverteilung im 21. Deutschen Bundestag

Nach der vorläufigen Sitzberechnung ergibt sich folgende Zusammensetzung:

CDU: 164 Sitze (128 über Wahlkreise)

AfD: 152 Sitze (42 über Wahlkreise)

SPD: 120 Sitze (44 über Wahlkreise)

GRÜNE: 85 Sitze (12 über Wahlkreise)

Die Linke: 64 Sitze (6 über Wahlkreise)

CSU: 44 Sitze (ausschließlich Wahlkreise)

SSW: 1 Sitz

Die FDP wird mit dem vorliegenden Ergebnis nicht in den Bundestag einziehen.

Die vorläufigen Ergebnisse können auf der Internetseite der Bundeswahlleiterin unter www.bundeswahlleiterin.de eingesehen werden. Den Abschluss des Wahlverfahrens markiert der Bundeswahlausschuss, der das endgültige amtliche Ergebnis voraussichtlich am 14. März 2025 in einer öffentlichen Sitzung im Deutschen Bundestag in Berlin feststellen wird.