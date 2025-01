Bundestagswahl Parteien: Diese 42 sind zugelassen

, aktualisiert am 15.01.2025 - 13:42 Uhr

1 Bundeswahlleiterin Ruth Brand. Foto: IMAGO//Thomas Trutschel

Bis zu 42 Listen könnten am 23. Februar bei der Bundestagswahl auf dem Stimmzettel stehen. Nur eine Partei ist von der 5-Prozent-Hürde befreit und hofft auf Zuwachs. Wer sonst noch antreten will und jetzt schnell Unterschriften sammeln muss.











Der Bundeswahlausschuss hat nach zweitägiger Sitzung in Berlin am 13. und 14. Januar 2025 insgesamt 41 Parteien zur Bundestagswahl am 23. Februar zugelassen. Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2021 ist das ein Rückgang - damals waren 53 Parteien zugelassen.