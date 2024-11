Bundestagswahl: Panne in CDU-Wahlvideo: Landschaften mit dänischem See

Panne in CDU-Wahlvideo: Landschaften mit dänischem See

1 Dänemark oder Deutschland? Das ist bei der CDU und ihrem Kanzlerkandidaten die Frage. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

In weniger als drei Monaten soll die Neuwahl stattfinden, der Wahlkampf beginnt. In ein Wahlvideo der CDU haben sich Fehler eingeschlichen.











Link kopiert



Berlin - In einem Wahlvideospot der CDU ist es zu Pannen gekommen. In dem eine Minute und sieben Sekunden langen, auf sozialen Medien verbreiteten Video sind verschiedene Landschaften und Städte zu sehen sowie Kanzlerkandidat Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann, die CDU platziert Botschaften wie: "Ein Land, auf das wir wieder stolz sein können." Bei Sekunde 53 schwenkt die Kamera über eine Holzbodenterrasse, zu sehen ist ein idyllischer See - der liegt aber nicht in Deutschland, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete. Zu sehen sei ein See in Dänemark. In CDU-Kreisen war von einem "Büroversehen" die Rede.