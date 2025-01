Bundestagswahl: Palmer wünscht sich CDU-Chef Merz als Bundeskanzler

1 Der Tübiger OB Boris Palmer wünscht sich Friedrich Merz als Bundeskanzler. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bei den Grünen ist er nicht mehr, bei der Bundestagswahl könnte Tübingens Oberbürgermeister sogar sein Kreuz bei der CDU machen. Denn er wünscht sich einen Richtungswechsel unter Führung der Union.











Link kopiert



Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hofft bei der Bundestagswahl auf einen politischen Richtungswechsel und auf CDU-Chef Friedrich Merz als Bundeskanzler. „Wir brauchen Veränderungen in ökologischen, in Migrations- und in Wirtschaftsfragen und können nicht einfach weitermachen wie bisher“, sagte das prominente einstige Grünen-Mitglied der „Schwäbischen Zeitung“.