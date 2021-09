1 Die Bundestagswahl in Stuttgart ist ordnungsgemäß über die Bühne gegangen, das Ergebnis ist jetzt amtlich bestätigt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Bundestagswahlergebnis in Stuttgart ist nun amtlich. Gegenüber dem vorläufigen Endergebnis vom Sonntag gab es nur minimale Abweichungen.















Link kopiert

Stuttgart - Unter Vorsitz von Ordnungsbürgermeister und Kreiswahlleiter Clemens Maier (Freie Wähler) hat der Kreiswahlausschuss am Dienstag das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl in Stuttgart und deren ordnungsgemäße Abwicklung festgestellt. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis vom Sonntagabend ergaben sich demnach nur minimale Abweichungen.

Özdemir hat 40-Prozent-Marke bei den Erststimmen knapp verfehlt

Die Grünen erreichten mit 25,1 Prozent der Zweitstimmen Rang 1 in Stuttgart, gefolgt von der SPD, die 21,1 Prozent erzielte und die CDU (20,7 Prozent) auf den dritten Platz verwies. Die FDP erzielte 16 Prozent, die AfD kam auf 5,6 Prozent, die Linke ist Schlusslicht mit 5,1 Prozent. Stuttgart wird nur noch mit sechs statt bisher neun Abgeordneten in Berlin vertreten sein. Neben Cem Özdemir, der die 40-Prozent-Marke bei den Erststimmen nun doch um 0,1 Prozentpunkte verfehlt hat, und Maximilian Mörseburg (CDU), die in beiden Stuttgarter Wahlkreisen jeweils das Direktmandat holten, ziehen Judith Skudelny (FDP), Anna Christmann (Grüne), Bernd Riexinger (Die Linke) und Dirk Spaniel (AfD) über die Landeslisten ihrer Parteien in den Bundestag ein.