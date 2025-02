Bundestagswahl in Stuttgart: 16 Stimmen fehlen der CDU für Stuttgart I

Die CDU schafft bei der Bundestagswahl in Stuttgart die Trendwende – und muss doch eine extrem schmerzliche Niederlage hinnehmen. In der Gesamtstadt sind die Christdemokraten wie noch 2017 vor den Grünen, Maximilian Mörseburg gewinnt seinen Stuttgarter Wahlkreis deutlich. Elisabeth Schick-Ebert dagegen verliert mit nur 16 Stimmen Rückstand auf die Grünen-Konkurrentin Simone Fischer.

Die Bundestagsabgeordnete Anna Christmann hat im nördlichen Wahlkreis Stuttgart II mit 17,4 Prozent keine Chance gegen Mörseburg (26,8 Prozent).

Grünen-Kandidatin mit Mini-Vorsprung

Für Elisabeth Schick-Ebert reichte es dagegen knapp nicht. Bei gleicher Prozentzahl fehlten ihr im Wahlkreis Stuttgart I exakt 16 Stimmen auf die Behindertenbeauftragte des Landes, Simone Fischer – hier die Erststimmen in der Infografik, beide Kandidaten kommen auf 28,3 Prozent der Stimmen.

Beim Zweitstimmenergebnis liegt die CDU deutlich vor den Grünen. Die Christdemokraten schaffen damit nach mehreren Jahren mit sinkenden Stimmenanteilen die CDU die Trendwende und gewinnen wieder Stimmen dazu.

Auch die AfD und die linke haben am Sonntag deutlich mehr Stimmen geholt als 2021:

Wie verteilen sich die Stimmen übers Stadtgebiet? Im Suchschlitz in diesem Artikel oder am Ende dieses Beitrags können Sie die detaillierten Ergebnisse für alle Stadtbezirke abrufen.

So haben die Stadtbezirke abgestimmt

Die Karte zeigt die Zweitstimmenanteile nach Stadtbezirken. Deutlich wird wie auch bei früheren Wahlen: Die Innenstadt stimmt mit Ausnahme von Stuttgart-Nord mehrheitlich für die Grünen, im Rest der Stadt dominiert die CDU. Bei den Erststimmen ist die Karte exakt gleich.

Am stärksten ist die CDU in Botnang (36,3 Prozent) und Sillenbuch (36,0); die Grünen holen in West und Mitte mehr als jede dritte Zweitstimme. In Mühlhausen kommt die AfD mit 21,5 Prozent der Zweitstimmen auf ihr bestes Ergebnis in Stuttgart und hinter der CDU (27,6 Prozent) auf Platz zwei im Stadtbezirk.

