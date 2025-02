Bundestagswahl im Rems-Murr-Kreis: Ricarda Lang: „Probleme lösen statt wegreden“

Tempokontrolle in Winnenden Neue Säulenblitzer in Winnenden – „In den nächsten Tagen werden sie scharfgestellt“

An der alten B 14 in Winnenden sind zwei Laserblitzer installiert worden. Warum die Stadt das gemacht hat, wann sie scharf gestellt werden und warum die Baustelle in der Ortsdurchfahrt immer noch nicht verschwunden ist.