1 Die Bundestagswahl beherrscht – wie hier in Waiblingen – längst das Stadtbild. Foto: Gottfried Stoppel

Die CDU-Kandidaten sind favorisiert, doch auch Grüne und AfD haben gute Chancen, es über einen der zwei Wahlkreise im Rems-Murr-Kreis in den Bundestag zu schaffen. Wer bangt, wer sicher sein dürfte – ein Überblick der Bewerber.











In zweieinhalb Wochen, am Sonntag, 23. Februar, stehen die Bundestagswahlen an. Der Rems-Murr-Kreis ist dabei in zwei Wahlkreise eingeteilt: Waiblingen sowie Backnang/Schwäbisch Gmünd. Ein Überblick über die Bewerber und ihre möglichen Aussichten.